分析師認為，聯準會重申美國目前的高利率將維持好一段時間後，當地10年期公債殖利率就立刻升至4.7%以上，來到16年新高位置。美公債殖利率走揚，也讓日圓匯價貶至1年為低，兌一美元逼近150價位。

但未能幫助日本主要以出口為主的業者股價，像是豐田汽車跌2.1%，馬自達也跌4.5%。通常情況之下，日圓疲弱或將造成日股上漲，尤其是出口日企來說更是如此，因為這些日本公司的海外獲利將會增加。