分析師認為，聯準會重申美國目前的高利率將維持好一段時間後，當地10年期公債殖利率就立刻升至4.7%以上，來到16年新高位置。美公債殖利率走揚，也讓日圓匯價貶至1年為低，兌一美元逼近150價位。
但未能幫助日本主要以出口為主的業者股價，像是豐田汽車跌2.1%，馬自達也跌4.5%。通常情況之下，日圓疲弱或將造成日股上漲，尤其是出口日企來說更是如此，因為這些日本公司的海外獲利將會增加。
美國公債殖利率上升，加上聯準會將長期保持貨幣緊縮的狀態，日經指數3日盤中，一度下挫至31,260.99點最低，同時也創6月2日以來新低。早盤結束時，日經指數收31,365.92點，跌393.96點或1.24%。東證收2,292.04點，跌22.4點或0.97%。
分析師認為，聯準會重申美國目前的高利率將維持好一段時間後，當地10年期公債殖利率就立刻升至4.7%以上，來到16年新高位置。美公債殖利率走揚，也讓日圓匯價貶至1年為低，兌一美元逼近150價位。
但未能幫助日本主要以出口為主的業者股價，像是豐田汽車跌2.1%，馬自達也跌4.5%。通常情況之下，日圓疲弱或將造成日股上漲，尤其是出口日企來說更是如此，因為這些日本公司的海外獲利將會增加。
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