一名人妻抱怨，日前在家裡前院烤肉時遇到鄰居全家大小來蹭飯，很不客氣把肉夾光，還指揮原PO烤香腸，之後覺得不好意思，送一盒蛋黃酥給她，但原PO一家打開發現是鄰居吃剩的，裡面只有半盒。

原PO在臉書「匿名公社」發文，上周六（9月30日）晚上一家人在前院烤肉，鄰居前一天就烤完，他們在烤時原PO家也沒去打擾，但30日換她家開烤時，鄰居小孩自己開鐵門闖入，一直蹲在烤肉架旁邊看，接著小孩爸媽出現，跟原PO婆婆說烤肉好香喔，剛好他們家還沒吃飯，然後話就停住了，原PO婆婆馬上聽懂鄰居的意思，送上兩片吐司給鄰居家，他們也不客氣，伸手就把烤好的肉夾光，順勢坐下，鄰居還指揮原PO烤香腸給他們小孩吃，途中鄰居爸爸還笑原PO跟小姑功力很差，烤很慢。

原PO說，後來鄰居媽媽說不好意思白吃，送一盒蛋黃酥過來，整場烤肉就在原PO家很不爽，大家沒吃飽的情況下落幕，晚上還餓到吃泡麵。但最讓原PO爆炸的是，隔天一早婆婆要全家吃蛋黃酥當早餐，結果打開鄰居送的那盒，竟然是鄰居吃剩的，裡面只剩一半。

中秋烤肉被鄰居毀了的慘劇曝光後，引起網友討論「好幾年沒在家烤肉也是因為遇到這種厚臉皮的鄰居，更扯是蹭完肉後鄰居拿魚下巴過來，以為他不好意思白吃，結果是連炭火也要蹭，叫我把魚烤好他要帶回家吃」、「以後烤肉，把門鎖起來，不是家人一律不開」。