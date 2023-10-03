新冠肺炎疫情衝擊，加上地緣政治因素，供應鏈從大陸移轉向外分散，東南亞成為許多跨國企業的首選，其中越南靠著經濟與人口的強勁成長，進一步帶動能源需求，已經成為非常重要的液化天然氣市場。

CNBC報導，受到俄烏戰爭影響，去年液化天然氣的貿易量創下歷史新高，但歐洲對液化天然氣的需求預計會在幾年內減少，諮詢機構NexantECA亞太地區天然氣主管Tony Regan預測，未來大部分的天然氣交易會集中在東南亞，尤其是越南、泰國及印尼。

除了越南的能源政策，要求所有的燃煤電廠必須在2050年前轉為替代燃料或除役，加上經濟與人口的快速成長，越南對天然氣的需求倍增，標普預測，越南的GDP將從2022年的3270億美元成長至2030年7600億美元。

國際大廠殼牌能源執行副總裁Steve Hill也點名越南、菲律賓及德國是非常重要的液化天然氣市場，「這些市場已經克服進口液化天然氣的挑戰，擁有非常巨大的成長潛力。」

標普的報告也顯示，預估到了2033年，東南亞對於液化天然氣的需求將達到7300萬噸，佔全球需求的12%，更是去年的4倍，顯示成速度之快，規模有多龐大。