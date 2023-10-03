盧廣仲和正妹新人江齊為電影《他馬克老闆》，近日在網紅Robert（洪仕晟）和半百阿姨林家岑（Amanda）主持的YouTube節目《阿姨我，不想努力了》宣傳。盧廣仲在片中的女友由扮演過「九天玄女」的阿翰男扮女裝演出，對2人的感情戲感覺如何？盧廣仲坦言：「一直都蠻愛他的，會一個人在家看他的短片大笑。」

電影討論到「社畜」，盧廣仲被阿姨問到以前的工作經驗？他說目前的音樂工就是從他大二開始至今，始終是同一家公司、同一位老闆。他提到曾在淡水教吉他，但「教了2、3堂我就放棄，發現我不是這塊料。」也因為做音樂，多半在家上班，沒體驗過打卡上班，「我還是有公司的卡，有一陣子就跑去公司打卡機打卡，彌補一下沒有這一塊的生活。」

盧廣仲表示自己19歲開始工作，唱歌已15年，他覺得30歲以前可能比較不懂事，想法較狹隘，只會把自己的事情做好，或做自己喜歡的工作；但30歲之後，特別當兵後，人成長了，「以前人家會問你想變成什麼樣的大人？我覺得我現在就是在那個理想中大人的狀態，可以照顧自己環境和身邊夥伴，可以做到以前做不到的事情。」

江齊則說因此片與許多前輩合作，學習良多，她舉例黃鐙輝「在現場非常好笑，有時候會搞不清楚他是不是正在拍戲？」盧廣仲也提到曾國城「跟我分享如何好笑。因為他演過很多舞台劇，舞台劇表演方式不太一樣，他跟我說，講完話要一個空拍，才會有個節奏感，我就覺得哇！原來可以這樣！很多前輩都是第一次碰到，學到很多絕招。」

盧廣仲也說，真實自己跟馬克角色不太一樣，馬克比較厭世，他本人則完全是另一種：「我不會因為怨恨這個公司就去把它摧毀，在片中，馬克就這麼做了；某種程上，他可以幫觀眾彌補現實生活中想做但做不到的遺憾。」