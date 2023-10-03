H小姐因洗澡被偷拍報案，受理員警私下交換通訊軟體，並寒暄與案情無關內容，且竟傳「山上遛鳥」影片。（劉彥宜攝）

台灣約於5月起掀起Me Too風波，國民黨台北市議員徐巧芯接獲陳情民眾指出，遭偷拍向警方報案，警方卻私下交換通訊軟體，並傳「山上遛鳥」影片。她批評，加害人濫用個資聊天外，還散播猥褻影片，造成受害者二度傷害，非常嚴重且不可取。士林分局回應，已移送社會局裁處，並函送士林地檢署偵辦，同時調警備隊管考。

受害者H小姐指出，原居住於單人套房，在9月6日發現被偷拍後報案，員警前來受理，該名員警並留下Line資料，稱以Line聯絡比較省錢，過程中還寒暄大頭貼、搬家協助找房子等與案情無關的內容。

台北市議員徐巧芯（右）、與性騷擾受害者（左）3日一同舉行記者會，對於員警執務之便私加LINE，竟傳露點影片性騷擾，徐巧芯強調要受到騷擾民眾能夠勇敢站出來。（陳俊吉攝）

H小姐說，該名員警不時也會分享網路的搞笑影片，員警還問，「我可以傳個影片給妳笑嗎？」並要求H小姐「妳不可以告我」，當下H小姐以為員警只是在開玩笑，沒想到員警竟傳「山上遛鳥」影片。

H小姐控訴，員警已取得她的個資包含居住地等，對她心理造成很大的恐慌，也害怕因為她報案而對她進行報復，更不希望有任何人在撥下110報案時，是由該名員警接起電話。

她補充，當時報案時多次都未成功，第一次先至鄰近的桃園警察局督察組報案，但因督察組上班時間與一般公務員相同，時間並不符合，只好再到分局報性騷擾案，但值班員警卻告知有對等關係無法受理。又等到周一特別請假，到桃園警局督察組報案，但因為台北案件無法受理。

徐巧芯批評，該名員警先傳許多搞笑影片，趁受害者心裡沒有防備時，再傳裸體影片，濫用個資聊天外，還散播個人猥褻影片，造成受害者二度傷害，非常嚴重且不可取，台北市絕對無法容忍。請警察局對於員警必須要嚴格約束，也請社會局多加關懷。

士林分局副局長蔡煉勇回覆，代表士林分局對被害人深感抱歉，員警散布猥褻物品案，9月12日已召開性騷擾審議委員會，委員認定性騷擾成立，並於13日移送社會局裁處。15日並依《刑法》散布猥褻物品，將該名員警函送士林地檢署偵辦。20日予以記過，調警備隊管考，不會受理報案，並加強輔導教育，受理報案處置不當也給予申誡。未來配合士林地檢署偵查，必要將移送懲戒。

警察局督察兼風紀股長劉全原補充，對於性掃擾零容忍，警局自檢自清主動將該名員警移送法辦，加強嚴管，未來若不思悛悔，將列為重點開除對象，以維警紀。

社會局婦幼科科長粘羽則說，7月底已成立性騷服務諮詢專線，由專業社工提供法律資訊和心理諮商，會和H小姐聯繫有無專業服務。加害人警局已經移送調查結果給社會局，若30天內加害人無申訴，將依《性騷法》裁罰1至5萬，且加害人利用職務之便，會加重裁罰1／2。

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