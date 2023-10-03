中秋節連續假期，高鐵在10月1日當天的創紀錄運量，導致台中站人潮大爆滿，「想搭上車得排隊2小時」。前交通部長陳建宇臉書PO文，痛批台灣高鐵公司高層忘了榮譽，「賺錢第一，服務品質以後再說，反正總比台鐵服務好」。

「這絕對不是民衆要看到的高鐵服務品質」，陳建宇認為，高鐵服務品質非常不好，完全不符社會期待，「我自己也親身體驗過，實在懶得講了」。他說，曾在列車上被沒座位的自由座乘客塞滿非自由座車廂通道，連洗個手都要擠沙丁魚，有次遇到台灣高鐵執行長鄭光遠，「我人已不在其職，否則真要說兩句」。

陳建宇強調，高鐵公司早就知道目前的列車數量不足以負擔服務運能，卻總以購車受制日方為藉口；方法是人想出來的，問題還是要解決，結果現在又在例假日大幅開放自由座數量，毫不管制。

中秋連假疏運期間，高鐵共開行876班次（含加開列車），4天疏運約101萬人次，其中10月1日當天，旅運破33.8萬人次，寫下通車以來單日新高。台灣高鐵對於台中站的誇張場面表達歉意，指接下來國慶連假，疏運將提供1057班次。