縣議員陳光軒詢問該員工為何上班喝酒。（陳光軒提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議員陳光軒昨天前往縣立體育場視察身障廁所，卻意外發現縣府員工坐在樓梯喝啤酒，讓他直呼「苗栗縣政府的螺絲真的很鬆」。縣長鍾東錦、縣府教育處3日則指將依規定懲處。

陳光軒表示，上周青年事務委員會有委員跟他反映，指稱縣立體育場身障廁所沒有開放，對身障選手不友善，因此昨天2日下午3點多，前往視察廁所使用狀況，未料，一下車就看到有人坐在樓梯暢飲啤酒，喝完隨即走進辦公室。

「沒有最扯，只有更扯」他說，他當下跟在男子後面，經確認該員工確實是縣府員工，詢問對方為什麼上班喝酒，想不到竟辯稱是天氣太熱、工作太累才會喝啤酒。

陳光軒表示，縣長鍾東錦才以縣選舉委員會烏龍銷毀訴訟中選票為例，才說要縣府員工上緊發條，沒想到這位員工就狠狠甩人一巴掌，苗栗縣政府的螺絲真的很鬆。

對此，縣府教育處指出，有關體育場同仁上班時間飲用含酒精飲料，其行為確有損公務機關形象，後續將提報公務人員考績委員會進行懲處。鍾東錦則表示，該名同仁行為可議，縣府將會依規定懲處。

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