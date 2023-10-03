任職翠山派出所張姓員警受理女性民眾報案，卻借辦案為由交換LINE聯繫，3天竟傳送自己裸體在瀑布戲水的影片給報案女子，議員徐巧芯3日開記者會，指控員警「二度傷害」，士林警分局表示，性騷擾部分由分局性騷擾調查處理審議委員會，認定案件成立，已移請社會局裁罰，另散布違反刑法散布猥褻物品，業已移送士林地檢署偵辦，張男現已調整至警備隊服務，避免與報案民眾有接觸。

士林警分局調查，報案女子疑似偷拍，9月6日到翠山派出所報案，51歲張姓員警受理，並出動獻殷勤，要求加LINE，並以回答偵辦進度為由主動攀談，報案女子以文字交談，不料9月9日下午3時許，張男傳送他在瀑布遊玩，影片中出現張男全裸的畫面，報案女子感覺不舒服，且非常恐慌。

議員徐巧芯指出，報案女子因遭偷拍到警局報案，但承辦員警卻利用受理報案機會，得知報案人的個人資料，事後又散布個人猥褻影片，是非常嚴重且不可取。張姓員警已婚，辯稱分享自己的生活，並沒有要騷擾或是追求報案女子的想法。

士林警分局接獲報案女子申訴，12日即召開性騷擾調查處理審議委員會，隔天即函請社會局裁罰，散布猥褻影片部分，已將全案移送檢方偵辦，分局處分張記過1次調整至警備隊加強管考。警局重申秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，對於不肖員警依法從嚴究辦，展現整飭警紀的決心。

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