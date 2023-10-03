時序入秋，天氣逐漸轉涼，很快就要迎來冬天，此時很多人會有關節特別容易疼痛的問題。對此，光田醫院骨科醫師嚴可倫分享，不妨多吃能保護骨頭的4種食物，包含芝麻籽、鮭魚、深綠色蔬菜及白蘿蔔，以減少天冷對關節的襲擊。其中像是芝麻籽，除了是低卡適合充飢的小零食外，還含有大量的鈣，對骨頭很有益處。

嚴可倫在臉書專頁「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業-骨筋中外」發文表示，隨著氣溫降低，血液循環比較差，使得原本關節痛更為劇烈。在飲食方面，他說，不妨多吃下列能保護骨頭的4種食物：

1、芝麻籽：鈣是維持骨骼強健和預防骨質疏鬆的重要礦物質，而芝麻籽正好就含有大量的鈣，每100克即含有高達975毫克的鈣，除了是低卡適合充飢的小零食外，也對骨頭很有益處。

2、鮭魚：鮭魚富含omega-3脂肪酸和維生素D，前者有助於減少骨質疏鬆和關節炎的風險；後者則能協助身體吸收鈣質，有助維持骨骼健康。

3、深綠色蔬菜：冬天是盛產深綠葉蔬菜的季節，像是菠菜、芥蘭等，都能提供豐富的維生素K和鈣；鈣本身是組成骨骼的重要因子，維生素K則對於鈣的吸收和骨骼健康至關重要。

4、白蘿蔔：白蘿蔔也是在冬天盛產的作物，為火鍋、關東煮等料理的常見食材。其本身也含有大量的鈣質，對於維護骨骼健康相當有效。