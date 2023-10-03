縣長王惠美特別致贈感謝狀。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

游登良邀請知名水墨家林章湖、書藝家蕭世瓊及鹿港詩家陳岸，在攝影作品上賦詩並書寫，將攝影、詩意、書法相融合，創造出了獨特的視覺意象。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

游登良表示，這次展覽的攝影作品包括台灣的玉山、太魯閣峽谷等，都是他職業生涯中攝影作品，有些照片需要花上不少時間等待，才能拍出美景。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

人稱「老蓋仙」的游登良，從太魯閣國家公園管理處退休後， 將在國家公園服務36年的攝影作品，邀請水墨家與書法家等在照片上賦詩並書寫，結合詩意、書法相融合，創造出了獨特的視覺意象，即日起至8日止在彰化縣立美術館五樓展示室A展出，與游登良一起踏上山林與藝術間的視覺饗宴。

「山水吟遊．游登良攝影展」在彰化縣立美術館五樓展示室A展出，此次攝影展不同以往，游登良邀請知名水墨家林章湖、書藝家蕭世瓊及鹿港詩家陳岸，在攝影作品上賦詩並書寫，將攝影、詩意、書法相融合，創造出了獨特的視覺意象。

游登良表示，這次展覽的攝影作品包括台灣的玉山、太魯閣峽谷等，都是他職業生涯中攝影作品，有些照片需要花上不少時間等待，才能拍出美景，過去他在太魯閣、玉山國家公園擔任管理處長職務，所以比別人擁有更多機會能捕捉到這其中的美景。

因為有詩人看過他的攝影作品後，心中深受觸動，因此這次能有機會與知名水墨家林章湖、書藝家蕭世瓊及鹿港詩家陳岸跨界合作，替他的攝影作品題字作詩，創造出特別的視覺饗宴。

文化局表示， 1957年出生於桃園的游登良，是中國文化大學海洋生物學士、美國佛羅里達理工自然資源管理碩士、東華大學分子生物博士。曾任太魯閣、玉山、海洋與台江國家公園管理處處長，去年退休，因工作與國家公園的山水美景結緣，拍下許多山水攝影作品。