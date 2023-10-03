陳建仁說，誰在攻擊高端誰都很清楚，不要在這邊耍嘴皮子。（摘自立法院直播）

公費流感疫苗2日開打，但是卻傳出民眾沒有選擇權，看到高端就閃人；國民黨立委賴士葆今在立院質詢提到，有民眾看到高端掉頭就走，死不敢打，政府沒有提供選擇權，行政院長陳建仁表示，可以自己去接種，怎麼會沒有選擇權；賴士葆痛批，高端之所以黑掉就是衛福部種的因，薛瑞元回嗆，應該是有人黑的，陳建仁也反擊，誰在攻擊高端誰都很清楚，不要在這邊耍嘴皮子。

今年流感疫苗的品牌包括賽諾菲、國光、台灣東洋、高端4種品牌，但賴士葆質疑，衛福部長薛瑞元對高端特別好，過去這段期間，高端營收是零，8月份就採購了流感疫苗；對此，薛瑞元則反駁，政府沒有在管營收，政府是看疫苗是否合格。

賴士葆提問，「一劑疫苗是多少錢？」平均一劑是240元，採購全部700萬劑，高端就占了10％，真的是「好體貼」；薛瑞元反駁，人家疫苗就合格，怎麼可以給人家排除掉？

賴士葆詢問，採購疫苗時候是公開招標，這個標從原本的最低價標變成有利標，是量身訂做；薛瑞元說，如果是用最低標，會擔心低價搶標，總共4家，提供數量都不一樣；賴士葆回應，「你不要把全國人民當傻子，4取4有什麼最有利標？」陳建仁跟薛瑞元對高端好體貼。

陳建仁表示，採購疫苗要有足夠的量，而且要在很快的時間可以提供，讓大家可以打到；賴士葆反問，高端是不是國營事業？薛瑞元說，「不是」，賴士葆還說，但是韓國的包裝進來，裝的卻是高端，這是洗產地；薛瑞元回應，這是無菌充填技術是非常關鍵；賴士葆指出，其他幾家都是從國外直接進來，為什麼高端不是從國外進來？

賴士葆指出，為什麼高端這麼黑，就是因為疫情的採購資料封存30年；薛瑞元表示，「沒有封存30年，這是錯的，採購價格早就公布了，來是依照保密協定限制」；賴士葆說，高端黑掉是衛福部種的因；薛瑞元反嗆，應該是有人黑的，陳建仁說，誰在攻擊高端誰都很清楚，不要在這邊耍嘴皮子。

賴士葆表示，你去問小孩子、去問家長，大家看到高端都跑光光；薛瑞元則說，各縣市目前還沒有收到回報，都是正常施打，個案沒有意義；賴士葆說，你就是把他蓋起來，公開透明非常重要。