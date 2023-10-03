高雄某超跑排氣管改裝廠陳姓行銷專員試開剛改好的保時捷GT3，不巧遇上大雨、打滑卡在邊溝內，造成車底損毀，拖出後公司花了327萬元修復，認為陳男逾權試車，怒告求償全額。高雄地院認為，陳男受公司主管指示試車無責，判陳男免賠，可上訴。

陳男任職改裝廠的行銷部門，並非技師，2022年8月18日當天，陳男受研發部莊姓經理指示，載著郭姓工程師外出試車。行經高雄仁武區義大二路時遇上大雨，車輛疑似打滑失控、卡在山溝中動彈不得。

車輛拖出後，光底盤維修費就要227萬元，改裝廠修復後還給客人，認為陳男逾越職權試車導致公司損失，加上折舊後向陳男求償327萬元。

陳男強調，公司是超跑排氣管改裝廠，強調透過「試車」、為每一台超跑賦予最強大的性能。當天他受莊姓經理指示，和郭姓同事外出試車，路線也是莊姓經理決定，途中因為天雨路滑、車輛才會打滑，他並沒有重踩油門，過失不該算在他身上。

法官勘驗公司事故檢討會議紀錄，發現莊姓經理坦承讓陳男雨天試車是錯誤的決定，會讓陳男開車，是因為針對GT3車款、陳男的經驗比廠內的研發工程師豐富，當時又遇上工程師趕其他工作，才決定讓陳男先試車。

會議記錄中，莊姓經理也承諾，修車費用請維修廠先報價，再看公司決定要他負責多少錢。

郭男證稱，當時要測試共振效果，要聽引擎轉速，時速約60至70公里。只知道剛開閥門，中控切換後提速，輪胎疑似壓到積水打滑，但當時應該沒有重踩油門。

法官認為，陳男依莊姓經理指示試車，無所謂不法或可歸責性可言，綜合事證最後判陳男免賠，可上訴。