海地領導人一年前首度請求國際協助維安，聯合國安全理事會（Security Council）今天批准由肯亞帶領特派團前往海地，為這個飽受暴力蹂躪的加勒比海國家帶來穩定。

法新社報導，由15個理事國組成的聯合國安理會今天以13票贊成通過決議，中國和俄羅斯棄權。中國在安理會會議前曾表達疑慮，若是選擇行使否決權，決議案就無法通過。

海地外交部長吉內瑜（Jean Victor Geneus）讚揚安理會通過決議， 「為長期遭受政治、社會經濟、安全和人道局勢困境的人民帶來一線希望」。

西半球最貧窮的國家海地形勢一落千丈，武裝幫派爭占地盤，暴力肆虐，國家經濟和公共衛生系統也支離破碎。

海地總理亨利（Ariel Henry）和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）自去年底以來就呼籲國際支援海地缺乏經驗的警察部隊，但國際社會大多數因早期介入海地行動失敗而感到厭倦。

聯合國的海地維安部隊計畫在今年7月取得突破，肯亞當時自願領導這支部隊，並派遣1000名人員赴海地。

安理會的決議案要求部署一個「多國安全支援特派團」，而非正式的聯合國部隊，並由負責領導的國家與海地政府協調。這個特派團初步獲准部署1年，9個月後審查執行狀況。

決議案指出，這支部隊的目標是「向海地國家警察（Haitian National Police）提供行動支援，包括透過規劃與執行聯合安全支援行動來強化能力」。

古特瑞斯在最近一項報告中曾說，海地的安全局勢只會愈來愈糟，幫派人數和武器配備都比警察來得好。

美國白宮今天對肯亞承擔領導重任致謝，也對牙買加、巴哈馬和安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）等國家為這支部隊加派人力表示「感謝」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121003