民進黨智庫副董事長童子賢曾主張小型核能與核融合是未來的夢，台灣需要儲備人才；民進黨總統參選人賴清德今天表示，他是競選未來4年的總統，不是未來10年，因此會將目標放在風力、太陽能、氫能等多元綠能發展。

賴清德今天召開「國家希望工程」國政願景第4場發表會，以「創新經濟．智慧國家」為主軸，發表「五大信賴產業」、「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政見。

賴清德提到，發展綠色成長新戰略，包括發展綠能與淨零科技，以及擴大循環經濟、建立本土「綠色金融」，在節能與儲能科技之上，持續發展各項再生能源技術，以及結合各項資通訊技術及數位化工具等，讓能源轉型更加安全、產業轉型更具備競爭力，並能讓台灣社會穩健邁向2050淨零轉型目標。

賴清德強調，在追求淨零轉型的過程中，更應該考量產業與社區會面臨的衝擊，並積極推動「公正轉型」，讓每一個人都能保有平等發展的機會，不遺落社會上任何一個人。

民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長、和碩董事長童子賢曾說，不認為台灣會缺電，真正重點在於排碳的發電；小型核能與核融合都不是今天的故事，是未來的夢，但台灣需要儲備人才，否則連基礎都沒有。

媒體今天在賴清德政見發表會，詢問對於童子賢支持小型核能發電（SMR）的看法。

賴清德說，他相信未來的科技發展，應該會有一定進步，但就目前而言，他競選的是下一任4年的總統，不是競選未來10年或未來更久；在SMR或其他核能技術發展方面，因為在4年內沒有人提出新的作法，所以他會把目標放在風力發電、太陽能發電、氫能源、潮汐發電、地熱發電、生質能源發電、小水力發電等多元來源的綠能發展。