統一超(2912)7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，近兩年來屢獲MIC 資策會、IDC（國際數據資訊）、2022 APP store Awards等海內外大獎、平台熱門排行肯定，日再傳捷報，勇奪2023年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎-商業模式轉型獎之大型企業組楷模獎暨 ESG特別獎。

7-ELEVEN指出，自今年6月起初選、複選從240件參賽者中脫穎而出，與全台逾300大品牌通路、20萬家特約商店共創共榮，持續朝超越消費者期待的生活型服務平台前進。

7-ELEVEN自2014年起藉由會員、點數、支付3大策略，架構OPEN POINT生態圈，並瞄準數位生活消費趨勢，超前布署應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，以創新視野開啟「跨通路單一會員帳戶」、「多元支付即累點機制」等差異化會員經營模式，持續跨海內外、跨產業、跨平台結盟，推動暢行無阻的智慧便利消費體驗，至今已圈粉1,650萬名。

同時，為打造永續繁榮的生態系，依合作夥伴需求規劃「會員帳戶整合」、「點數交換」、「支付綁定」等多元合作模式，讓合作夥伴可以從無到有、加速經營會員經濟，讓生態系內的合作夥伴們可以互相換粉、養粉、寵粉，共創永續、繁榮的會員經濟。

為滿足OPEN POINT會員食、衣、住、行、育、樂，7-ELEVEN 經營的OPEN POINT生態圈強化點數生活應用，讓點數猶如現金般流通於市，持續讓點數好集、好用、好生活，可兌換、轉贈、折抵、捐贈，1點等同1元現金，自2020年領先同業讓OPEN POINT點數可跨20大通路當現金折抵消費、2022年首創到7-ELEVEN繳納超過20項代收帳單，更持續藉由OPEN POINT APP開發上百款跨通路、跨海內外平台商品與服務，不論是銀行、百貨、餐飲、高鐵、etag、航空、點數、飯店、加油站、旅遊平台、共享汽機車平台等，OPEN POINT會員皆享有專屬服務，至今全台已有逾300大品牌通路、20萬家特約商店成為OPEN POINT生態圈的一份子，海外則自今年6月起與日本Ponta合作推「跨境旅遊集點護照」。