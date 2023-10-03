投資虛擬貨幣遭詐223萬 板橋警埋伏逮18歲車手

新北市板橋區45歲程姓女子女受詐騙集團誆騙投資虛擬貨幣，今年7月間依詐騙集團指示匯款50萬元，上月又面交2次計218萬元，共損失223萬元，經人提醒才驚覺受騙，遂向板橋警分局報案。警方要求程女暫且不動聲色，與詐騙集團保持聯繫，昨（2）日詐騙集團再要求程女面交200萬元，警方派員到約定地點埋伏，當場逮捕假幣商18歲楊姓男子，訊後依法送辦。

警方表示，程女報案時稱詐騙集團仍持續要求她繼續投資虛擬貨幣，遂請程女佯裝配合受騙，等候詐欺集團指示。詐騙集團果然要求程女2日下午5時前往板橋國光路某咖啡廳面交200萬元，警方立即部署警力，派員佯裝顧客在咖啡廳埋伏。

埋伏員警不動聲色，待楊男與程女簽訂「虛擬通貨交易客戶聲明書」假文件完畢，於交付贓款之際，上前表明身分，現場逮捕楊男。由於事證明確，警方偵訊後，依洗錢防制法、詐欺罪嫌將楊男移送偵辦，並擴大追查詐騙集團上游成員。