一名男網友發現公司新人幾乎沒人穿牛仔褲，不是穿棉褲就是工裝褲，問「年輕人不喜歡牛仔褲了嗎？」貼文引發討論，多數人說，牛仔褲只有老人才會穿，現在最流行的3種褲子分別是棉褲、工裝褲及瑜珈褲，還說這3種褲子的材質較牛仔褲舒服。

原PO前天（1日）於PTT八卦板指出，觀察公司大學剛畢業同事的穿搭，發現不論是深藍、淺藍或刷色等樣式的牛仔褲，幾乎沒人穿，大多是穿棉褲和口袋很多的工裝褲，問「年輕人不喜歡牛仔褲了嗎？」

網友點出牛仔褲的缺點，「牛仔褲太悶熱了」、「牛仔褲很悶啊！根本不想碰」、「我已經超過10年沒穿牛仔褲了」、「悶熱又流汗，整個不舒服」、「夏天穿很熱啊」、「又緊又熱，不知道以前在流行什麼」、「老人才穿牛仔褲」。

其他人說現在最流行的是棉褲、工裝褲及瑜珈褲，「女生都穿瑜珈褲」、「現在流行工裝風啊」、「我只穿棉褲了，舒服最重要」、「現在流行瑜珈褲，沒在運動的也在穿」、「我都穿瑜珈褲搭捷運，走在路上很吸引人目光」、「看了一下衣櫃，還真沒有牛仔褲，都是寬褲」、「現在比較流行熱褲、寬褲或微喇叭褲，上短下長的搭配」。