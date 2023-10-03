富世達產品包括轉軸及作動於轉軸之結構件，主要應用於商用、工業、軍用之NB轉軸、LCD Monitor轉軸、PDA轉軸及醫療懸臂支架等，其中近8成產品用於折疊式手機轉軸，包括華為等智慧型手機品牌廠多為富世達客戶。

軟性/可折疊螢幕及鉸鏈軸承等關鍵技術成熟，各大智慧型手機品牌廠跟進三星及華為，陸續推出折疊式手機，推升折疊式手機占智慧型手機出貨，據TrendForce研究顯示，2023年折疊手機出貨量預估約為1830萬，年增43%，占今年智慧型手機市場約1.6%，2024年出貨量預期再成長38%，約2520萬支，占比小幅擴大至2.2%，若以中長期來看，TrendForce認為，折疊手機市場2027年出貨量有機會達到7000萬支，占智慧型手機市場約5%。

富世達今年上半年稅後盈餘為2.54億元，年減13.41%，每股盈餘為4.21元，累計前8月合併營收為32.98億元，年減4.72%，隨著各大手機品牌廠相繼推出折疊手機，法人看好富世達營運可望受惠折疊產品滲透率提升，業績成長可期。