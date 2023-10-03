為加強深入轄區探訪弱勢家庭及獨居老人，花蓮分局美崙派出所所長許祐鏵日前受託，轄內富國新劉貞銘董事長家屬以劉貞銘董事長名義捐贈白米數十包，許所長會同民運里長林美靜與美崙守望相助隊，前往轄區發放物資予轄內獨居老人及弱勢家庭，關懷獨居長輩並宣導政府近期交通安全守則及防詐騙宣導。

美崙所所長許祐鏵，除平日執行各項勤務維持社會治安打擊犯罪外，更不忘主動關懷社會中弱勢族群，與民運里長林美靜共同向轄內獨居老人及弱勢家庭發送物資並加強宣導政府近期政策「交通安全及防詐守則」。

許祐鏵所長呼籲:由於近期詐騙集團時常假借政府名義，以各類詐騙訊息聯繫獨居老人，獨居老人如接獲不明用簡訊、電話或電子郵件通知領錢、登錄或要求到ATM或網路銀行操作轉帳時，請提高警覺小心上當，應切記「一聽、二掛、三查證」原則，避免個資被竊。同時宣導交通安全守則，呼籲行人穿越路口時，務必行走在斑馬線上，並遵守行人專用號誌，勿任意穿越路口。