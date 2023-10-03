雲林縣消防局出動空拍機沿著濁水溪南北兩岸搜尋。（家屬提供／孫英哲彰化傳真）

家屬公布楊姓老翁特徵。（家屬提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣68歲老翁楊金陵9月6日從福興鄉住處騎腳踏車離家，迄今已28天音訊全無，在中度颱風小犬進逼下，家屬十分憂心楊姓老翁的狀況，除強調仍公告懸賞20萬元尋人獎金，也呼籲民眾若發現楊姓老翁時務必拉住人，並儘快報警。

「真的非常非常擔心阿公的狀況！」楊姓老翁的家屬表示，從9月初失蹤到現在已經將近1個月，楊姓老翁雖體魄強健，但騎車出門當天是打赤膞，身上也沒帶錢，加上又有失智的狀況，在颱風即將撲台下，實在令人相當擔心，現在除了再拜託大家幫忙，也期盼有奇蹟出現。

彰化及雲林的警方及消防人員近1個月來都未放棄找尋楊姓老翁，並查出楊姓老翁9月6日從福興鄉住處騎腳踏車離家後，第2天就被發現曾出現在雲林縣濁水溪河床，其移動範圍是沿彰濱海邊往內陸騎到員林市，再往南騎到二水鄉，跨越彰雲大橋後一路抵達雲林縣莿桐鄉，移動足跡長達上百公里。

警方公布楊姓老翁的最後身影，當時他打赤膊出現在雲林縣濁水溪河堤旁產業道路，從監視器畫面看到老翁牽著單車的畫面，他把上衣放在腳踏車前方的籃子裡，穿內褲牽著腳踏車走下濁水溪河灘地；雲林縣消防局曾出動空拍機與橡皮艇沿著濁水溪南北兩岸搜尋，惜無所獲。

楊姓老翁失蹤至今長達28天，家屬強調，若能幫忙協助找回楊姓老翁，將給20萬元感謝金，因老翁失智，「找到人請拉住並報警」。楊姓老翁失蹤當日特徵為身穿灰色褲子、裸上身及騎著橘色腳踏車。