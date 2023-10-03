射箭場女子反曲弓個人賽唯一晉級八強的邱意晴，今天面對實力強勁的韓國選手林是見，雙方實力有段差距，最終2比4落敗，無法闖進四強奪牌戰。

邱意晴在第一回合第一支箭只射出7分箭，因此第一回合25比28落敗。第二回合邱意晴射出兩支滿分箭，29比28扳回一成。

第三回合，邱意晴失去準星，三支箭都沒能射中滿分，25比29失守，大比分也以2比4落後。關鍵第四回合，邱意晴三支箭都是9分，林是見則是毫無意外地全部都是滿分箭，27比30、2比6敗下陣來，無力闖進四強。