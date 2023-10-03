隨著時代進步，科技日新月異，企業持續不斷優化自己的服務，也為客戶尋求商業模式的創新。CloudMile 萬里雲作為亞洲領先的人工智能和雲端公司，專注於企業客戶的數位轉型和業務增長，其創新思維及出色的客戶服務受到 Google Cloud 肯定，並榮獲 2023 年 Google Cloud 大中華區年度最佳銷售合作夥伴獎 (2023 Google Cloud Sales Partner of the Year Greater China Region)。

Google Cloud 年度合作夥伴獎旨在表彰以 Google Cloud 打造解決方案，協助客戶掌握商機，並加速推動數位轉型的合作夥伴。而無論是有龐大廠區資料的製造業、高機敏性需符合法規的金融業，CloudMile 萬里雲皆有深厚的技術力及宏觀的轉型經驗，期許為更多企業完成數位轉型的進程，達到事半功倍的成效。

CloudMile 萬里雲從 2017 成立至今即將邁入第 7 年，具多元數位雲端整合經驗，擅長打造雲地混合架構，並具有大數據分析與機器學習等核心優勢，為客戶提供機器學習模型及 AI 解決方案，已成功協助海內外超過 700 家企業數位轉型，除了數位原生 (Digital Native) 產業，也聚焦被高度監理的金融業，以及具高度保密性的高科技製造業等產業別。

CloudMile 萬里雲為亞太地區眾多客戶提供數字化轉型支持，作為台灣、香港、新加坡和馬來西亞的主要雲端託管服務 (Managed Service Provider MSP) 合作夥伴，以及銷售與服務 Google Cloud Platform、Google Workspace、Chrome 的 Google Cloud 菁英合作夥伴之一，CloudMile 萬里雲的客戶包括政府部門、世界領先的半導體公司、亞洲最大的零售和銀行公司，以及不同市場的許多數位原生客戶。該公司現已擁有 140 名通過 Google Cloud 認證的工程師，在快速發展的 IT 領域，CloudMile 萬里雲在上一年的財報實現了近 70％ 的收入增長。

CloudMile 萬里雲集團創辦人兼董事長劉永信説，很榮幸獲得 Google Cloud 頒發的獎項。 CloudMile 是全台第一家獲得 Google Cloud MSP 託管服務認證的菁英合作夥伴，擁有多項 Google Cloud 專業認證與成功導入經驗，結合我們的人工智能服務，萬里雲將繼續與 Google Cloud 建立緊密的合作關係，以速度和專業服務客戶。

Google Cloud 全球合作夥伴生態系與通路副總裁 Kevin Ichhpurani 表示，Google Cloud 合作夥伴獎表揚與 Google Cloud 合作的優秀企業與他們過去1年中締造的卓越成就，以及為客戶創造的成功案例。我們很高興 CloudMile 萬里雲獲得 2023 年 Google Cloud 大中華區年度最佳銷售合作夥伴獎，並期待雙方繼續建立強而有力的合作夥伴關係，以服務我們的共同客戶。

這次榮獲 Google Cloud 大中華區年度最佳銷售合作夥伴獎對 CloudMile 萬里雲是極大的榮譽，萬里雲將持續以雲端架構、數據治理，以及機器學習和 AI 應用，為企業客戶提供不同的解決方案，解決營運上的痛點，實踐產業轉型。