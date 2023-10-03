美國編劇工會（WGA）上個月與電影電視製片人聯盟（AMPTP）達成為期3年的初步協議，結束長達148天的罷工行動，不過演員工會（SAG-AFTRA）尚在罷工中，他們的主要訴求為禁止利用AI取代真人演出等，同時在2日重啟談判，其中67歲好萊塢巨星湯姆漢克（Tom Hanks）已經受到假AI肖像之困擾，呼籲大家別上當。

湯姆漢克在IG公開一張假廣告截圖，提醒粉絲：「注意！現在網路有條影片宣傳牙醫保健計劃，用了一個AI版本的我，但我與這個廣告完全無關！」從廣告截圖上可見，「AI湯姆漢克」與年輕時的湯姆漢克很像。

其實，湯姆漢克對電腦生成影像並不陌生，2004年的動畫電影《北極特快車》（The Polar Express）就是一部由電腦捕捉湯姆漢克的動作，再融入動畫角色中的作品，他曾在受訪時透露談及此現象，坦言現今AI技術成長相當快速，其逼真程度已難辨識真偽，關於如何規範AI技術的運用「這是藝術的挑戰，也是法律的挑戰」。

現在編劇工會已經談成條件並結束罷工，而演員工會也於2日重啟談判，有知情人士透露，雙方都是專業人士，他們知道彼此的期望值，雖然沒辦法在所有事上保持意見一致，「但他們同意雙方需要交流，也知道他們必須努力讓這個行業恢復運作，這對每個人都有利。」談判的過程可能無法像編劇公會那麼快，至少需要三到四個星期。