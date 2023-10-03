台灣設計展將在本周登場，立委蘇巧慧在設計展前夕，邀請副總統賴清德、知名電視劇《做工的人》原著作者林立青及國際扶輪社發起「潔地武士在鶯歌、陶瓷老街亮晶晶」公益活動，於今（3）日到鶯歌老街，透過高壓水柱清潔老街地磚。賴清德表示，此次公益活動，大家有錢出錢有力出力幫助弱勢者，讓台灣成為一個良善的社會。

蘇巧慧透露，林立青曾在民進黨中執會上，以「用勞動尊嚴消除貧窮」為題進行專案報告，當時賴清德非常認同並給予高度肯定，因此藉此次機會，特別邀請賴清德參與潔地活動，和無家者一同洗淨老街，透過有尊嚴的勞動，攜手共創自我價值。

林立青表示，因為想幫助無家者找回自信，為社會貢獻心力，他創立「社團法人台北市攸惜關懷協會」，聘僱無家者從事高壓清洗地面與特殊清潔等服務，透過企業贊助，到全台各地進行潔地服務，至今已完成清洗11處公共場域、27所中小學，這次將鶯歌老街清洗乾淨，不僅希望讓老街煥然一新，也進一步協助無家者族群重返職場。

鶯歌同慶里里長張素燕表示，蘇巧慧長期為地方爭取建設，這次她爭取連任更獲得鶯歌20里里長全數具名支持，證明蘇巧慧的努力有目共睹，希望優秀立委能夠繼續留國會。