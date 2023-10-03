飼主呼籲發現水豚蹤跡，請放輕腳步，並請通報消防隊協助，千萬別動手觸摸，避免被咬傷。（翻攝臉書「草屯人」／楊靜茹南投傳真）

水豚外表神似大老鼠，因個性溫馴、模樣呆萌十分療癒，廣受喜愛，南投縣草屯鎮民眾也引進飼養，2日下午家人開門準備外出時，牠們卻趁隙逃家私奔了，焦急在臉書社群發協尋令請網友幫忙，今日在溪邊找回母水豚，仍有1隻流浪在外，盼大家幫忙讓牠盡早回家。

水豚原產於南美洲，是世界體型最大的齧齒類動物，屬於半水棲的食草動物，因性格溫馴，可愛呆萌的模樣超療癒，掀起的「水豚君」熱潮，近年不少動物園、牧場或農莊等都引進飼養，草屯鎮巫姓民眾飼養一對水豚當寵物，卻趁隙私奔了。

巫姓飼主說，水豚太可愛了，半年多前花了48萬元引進一對水豚當寵物，2日下午1時許家人開門準備外出，牠們竟趁隙逃家不見蹤影，焦急上網PO照片請網友協尋，希望大家幫忙尋找。牠們喜歡棲息在濕地、河邊等有水的環境，生性膽小，若發現水豚蹤跡，請放輕腳步，並請通報消防隊或里長協助，千萬別動手觸摸，避免被水豚咬傷。

協尋令指出，水豚夫婦在碧山路1107巷附近走失，2日晚間就有民眾通報在失蹤地點附近溪邊發現水豚，3日凌晨1時許捕獲母水豚，另外1隻公水豚仍在逃。巫姓飼主懇求，今天找回母水豚，還有一隻流浪在外，希望大家協助讓牠盡快回家。