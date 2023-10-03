由於投資人對整體經濟環境與疲軟的全球消費電子產品需求感到擔憂，與6月觸及的高點相比，台積電股價已經下跌10%，市值蒸發720億美元。隨著操盤手轉站空方，波動性偏斜（volatility skew）持續擴大，這意味著台積電股價可能進一步走跌。

受惠於AI狂熱，這家全球最大晶圓代工廠的股價在去年10月至今年6月間大漲60%。然而智慧手機與PC業務尚未好轉，且近來操盤手對於AI的獲利貢獻程度轉趨謹慎，加上高階AI晶片訂單的放緩速度也超乎預期，使台積電股價承壓。

摩根大通台灣區研究部主管Gokul Hariharan等分析師在最近出具的報告中指出，考慮到PC、智慧手機和非AI服務等大多數終端市場仍然疲軟，這一切都意味著在邁向2024年之際，台積電的復甦速度可能放緩。考量宏觀前景仍不明朗，我們預期明年上半年訂單仍將疲弱。

分析師對台積電資本支出的看法也變得較為謹慎。台積電在6月時警告今年的資本支出可能跌至介於320億～360億美元目標局間的最低值。根據彭博社所做的調查，預測平均值為接近300億美元。

分析師表示，最近調降台積電資本支出預測的舉措，反映的是市場看衰晶片需求的時間拉長，以及對長期復甦感到擔憂。

不過，台積電仍有一些吸引人的利多因素，例如該公司在晶圓代工市場的領先地位，其第二季市占率持穩在59%。根據Counterpoint Technology Market Research調查，其最大競爭對手三星電子市佔率只有11%。

此外，台積電仍然獲得分析師高度評價。彭博數據顯示，台積電沒有「賣出」評級，其12個月平均目標價也較前收價高出24%。該公司作為輝達和超微等公司的主要代工廠，在下個月發布的第三季財報中，只要其AI相關業務出現任何驚喜，都可能激發新一波買氣。

不過，在經濟更廣泛復甦之前，操盤手可能仍將保持觀望。 Mizuho Securities Asia Ltd分析師Kevin Wang表示，投資人可能因台積電客戶的庫存調整時間超出預期而變得更加謹慎。我們現在預期這樣的庫存調整將延續到明年第一季，甚至因終端需求疲軟而延到第二季。