太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在媒體日確定將出征2024年巴黎奧運，加入以湖人球星詹姆斯（LeBron James）為首的美國夢幻男籃隊。杜蘭特已經打了很多次奧運，他在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2020年東京奧運（2021年舉行）都摘下金牌，也在2010年世界盃摘冠（獲選MVP），換言之KD出征就是金牌保證。

詹姆斯在國際賽的戰績還比不上KD，他在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運摘金，但生涯早期在2004年雅典奧運只拿到銅牌，2006年世界盃也是銅牌（以前稱為籃球世錦賽）。那時候詹姆斯還比較菜，現在他已是名滿全球的人物，38歲的詹姆斯並不擔心體能問題，「我反正不用做太多事，就是搶幾個籃板、傳個球、防守一下、打幾個火鍋。」

七六人球星、現任MVP恩比德（Joel Embiid）的動向也受到關注，美國隊還不清楚他「是敵是友」。恩比德出生於非洲喀麥隆，他擁有法國國籍（喀麥隆以前的宗主國）後來又取得美國國籍，他有3個選項。根據恩比德的說法，如果喀麥隆打進奧運，他一定選擇喀麥隆，不過喀麥隆還不確定是否拿到門票，所以他有可能選擇法國或美國。