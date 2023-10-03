台灣首艘國造潛艦海鯤號近日亮相，不料卻引爆國民黨立委馬文君跟前海軍顧問郭璽互控官司，馬文君昨（2）日更是指控，潛艦國造召集人黃曙光找郭璽當打手。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（3）日分析，立委監督政府預算屬任內之事，且若真的有洩密情事，國家有專門單位，為何都無動於衷？

柯志恩在臉書發文表示，這幾日民進黨從上到下突然關心起潛艦國造，先是黃曙光向媒體放話有立委從中作梗，後冒出郭璽指控洩密叛國，奇怪的是如此指證歷歷，過去就應有所掌握立即查辦，結果現在到了選舉才來影射？最扯的是竟還透過側翼誣指國民黨立委擋潛艦預算，民進黨立委再趁勢幫腔扣上叛國的大帽子。

除此之外，柯志恩還提到，檢調也不甘寂寞，此時才說該案引起各界高度重視，便立即分案調查，不得不佩服民進黨從黨到院配合得天衣無縫，「如果治國能力有打擊政敵一半效率，這些年大家也不會過得這麼苦了。」

對於馬文君一案，柯志恩認為，先不說立委監督政府預算天經地義，民進黨也是選擇性失憶，對於自家立委也提案凍結潛艦預算卻隻字未提。柯強調，「若真涉及洩密、叛國等嚴重的國安問題，怎麼過去國安及檢調單位後知後覺、無動於衷？」