林秉樞2021年動手施暴前女友、民進黨立委高嘉瑜，林被依傷害等7項罪名一審判2年10月，二審駁回林上訴，維持一審判決，其中傷害罪判刑8個月，不得易科罰金，部分罪得易科罰金78萬，因林未上訴，全案定讞。案發後，林被羈押226天，可折抵刑期，但仍須再坐牢14天，新北地檢署已通知林秉樞近日到案執行。

前年11月間，高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，林聲押獲准，羈押達226天，去年7月獲80萬元交保。林秉樞被依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名起訴。

新北地方法院認為林觸犯多項罪名，一審依妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金。

林秉樞上訴後，高等法院追加審理另涉刑度3年以下的《刑法》無故攝錄性影像罪，判決上訴駁回，維持一審刑度，全案還可上訴，但林未上訴，全案定讞。

執行單位新北地檢署上月18日分案，因考量林與父親住在台中，新北檢日前囑託台中地檢署執行林入監、是否准予易科罰金等，中檢則於上月25日分案執行。

不過，林秉樞羈押天數優先折抵傷害罪8月徒刑後，但至少得再服刑14天，其餘2年2月刑期，因林在新北檢轄區仍有住居所，新北檢近日發函通知林報到執行，至於易科罰金或發監執行，將待林秉樞向地檢署執行科報到後，由執行檢察官訊問決定。