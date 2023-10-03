杭州亞運圍棋男子團體銅牌賽3日進行，中華隊最後以1比4輸給日本，只能屈居第4，不過中華圍棋隊教練林宇翔仍給每位選手肯定，更強調大家表現都很棒，「我知道大家都看到許皓鋐奪金表現出色，但我們其他選手的表現也都值得讚許。」

在這場男團銅牌賽中，除了許皓鋐中盤勝，賴均輔、許家元與徐靖恩都是對方中盤勝，王元均則以對方1.5目勝落敗，林宇翔說：「其實我們跟日本實力很接近，儘管許皓鋐很早就拿下勝利，賴均輔卻很快落敗，其他3人都跟對方很接近才輸。」

林宇翔表示，這次杭州亞運本來男團設定目標就是銅牌，因為大陸與韓國的實力確實超強，中華隊則跟日本實力接近，「我知道許皓鋐與賴均輔狀態較好，不想讓許家元跟日本最強棋手井山裕太硬碰，最後由16歲小將徐靖恩對上井山裕太。」

當所有比賽結束後，中華圍棋男團隊一一陸續走出場館大廳，全都表情凝重且不願受訪，林宇翔說：「儘管亞運賽制跟一般圍棋賽事不太一樣，但我們適應得還好，這次團體氛圍很不錯，男性棋手回去之後，晚上都會自己群聚討論棋局，這點我必須肯定。」