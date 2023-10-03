民眾黨總統參選人柯文哲於美西時間10月2日上午與Silicon schools fund CEO Greenberg 進行早餐會，並於午間與無名小站創辦人簡志宇進行午餐會，再赴胡佛研究所與學者及史丹佛學生交流。對於當選總統後有什麼事情可以幾小時、幾天、幾個月做到？柯表示，他當8年台北市長以後，在政治思想有一個最大的改變，「我開始放棄亮點政治」，國家最大的進步，是持續、小量、累積的進步。

簡志宇指出，柯文哲剛當選台北市長時，就拆忠孝西專用道，他印象很深刻原因是，CP值高、立竿見影，幾個小時之內建立人民對新政府的形成效率信心，他很好奇，台灣百廢待舉，有什麼事情CP值很高，柯文哲當選總統後，可以馬上幾小時、幾天、幾個月做到？

柯文哲則說，他當8年台北市長以後，在政治思想有一個最大的改變，「我開始放棄亮點政治」，國家最大的進步，是持續、小量、累積的進步。

他舉例，有一次去阿姆斯特丹看腳踏車系統，全世界最大腳踏車停車場在阿姆斯特丹火車站下面，可以放1萬輛腳踏車，他問對方說，「這蓋得不錯，你們花了幾年完成？」，對方說40年，那一剎那他知道台灣的問題。

柯文哲說，這也是為什麼台灣蓋社會住宅都失敗，社宅假設從蓋到可以住要4年，每年開工2500戶，到第4年就是1萬戶，維持1萬戶開工狀態下，要20年才可蓋到5萬戶，所以你就知道台灣社宅不會成功。

柯文哲指出，當台北市長最驕傲就是市場改建，第一果菜市場、魚市場、環南市場、南門市場、北投市場、成功市場，全部在他任內改建，沒有一個在他任內完工。

柯強調，不要幻想一天可以改變國家，但是也不要幻想什麼事都不做會改變，希望國家長治久安，不是說做爽的。