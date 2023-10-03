農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘自導自演遭恐嚇，桃園市議會民進黨團3日怒批桃園市政府淪造謠幫凶，桃園市新聞處長羅楚東對此表示，保障市民人身安全是市政府職責所在，民進黨對於桃警維護治安的行為批評是「帶風向」、「誤導視聽」，根本是為了黨派利益忽視市民權益，也極度缺乏法治素養，市府深表遺憾。

羅楚東指出，林裕紘於公開的社群媒體表示人身安全受到威脅，市長張善政第一時間請市警局保護林裕紘並啟動追查，也請桃園地檢署偵辦，不論任何對象受到安全威脅，市府都會秉持此一作法，不知其中哪一個動作是民進黨口中所謂的「帶風向」、「誤導視聽」？民進黨團為罵而罵，才是正在「帶風向」、「誤導視聽」，成為操作假訊息的一員，直指過去也曾有民進黨議員遭受恐嚇，桃園警方也是依法辦理，難道民進黨也覺得當時在製造恐慌？

羅楚東提到，事情發生的當下，市府第一時間必須確保當事人的安全，其後也請桃園市警察局盡力追查，還原真相。如今警察局查證的結果，說明林裕紘並無遭受威脅，是自導自演，對於這種消耗警力資源、製造輿論紛爭的行為，市府嚴正譴責，林裕紘也必須承擔相應的法律責任。

羅楚東說，人身安全與言論自由應受保障，是民主法治社會的基本價值，不論任何政黨、任何族群均應受保護。桃園市府不會因林裕紘是民進黨籍而忽視其基本權利，也希望民進黨議會黨團勿因政治目的，「帶風向」、「誤導視聽」，胡亂指責市府及警察局維護治安的行動。

羅楚東也強調，進口雞蛋標示不實、混充本土蛋在市面上遭民眾誤食下肚，民進黨團從不曾開過記者會表達對食安的憂慮，現在突然醒過來、展現十足鬥志，呼籲民進黨團在進行各種政治操作之餘，也能對市民關心的公共事務多留一點心力，這才是桃園市民之福。