新北市板橋區今（3）日上午8時許發生男子墜樓事件，傷者四肢骨折，送醫後幸無生命危險。詎料，相隔3小時後，同樣在板橋又傳出婦人墜樓，所幸1樓有架設遮雨棚，緩衝落勢，婦人雙腿骨折，意識清醒，由家屬陪同送醫，無生命危險。

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