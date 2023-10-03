先前多次揭發進口蛋爭議的農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘，昨(2日)傳出自導自演了家人被恐嚇一事，後他承認造假並道歉。對此，前立委郭正亮今(3日)談到相關話題時除預測，民進黨希望所有雞蛋相關新聞趕快消失，所以就算有林裕紘的案子，他們也會採冷處理的方式，並認為林未來要重建專業的難度相當高。

警方專案小組昨逮到涉嫌恐嚇林裕紘的許姓男子，然而，許男卻稱，是林要他用假的臉書帳號傳訊息恐嚇，兩人還商量此事，桃檢認為許男涉嫌重大，法院今凌晨2時裁定收押禁見。不久之後，林裕紘今晨在臉書發文道歉承認此行為，並稱這麼做是為了從這場風暴中脫身，希望大家原諒他的懦弱，不過仍強調，有些恐嚇內容是真的。

郭正亮今在網路節目《民眾之聲／眾亮集》中，被主持人許甫問到「民進黨會不會趁機吹起反攻號角，去指進口蛋相關爭議都是假的？」時研判，有些民眾買到黑蛋的案件應為真，且農業部也無法掌握進口蛋的流向，而民進黨沒那麼蠢，他們現在最希望的，就是雞蛋相關新聞全部消失，所以會以「等待2周後進口蛋全部消失」等方式冷處理。

至於林裕紘，郭正亮則指出，這次造假案對他很傷，因為濫用了社會的信任，之後若再次Po文談相關話題，就會被外界質疑，要重建專業的難度也會相當高。