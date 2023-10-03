根據該公司在周一提交給美國證交會的一份文件，該公司及股東計畫至少出售3200萬股，每股定價在44美元至49美元之間，並且最高籌資15.8億美元。

在經歷兩年IPO荒災之後，IPO活動正在復甦，但是一些受矚目的企業，在IPO之後卻表現好壞參半，例如安謀(Arm)和Instacart。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管Susannah Streeter說，投資人情緒依舊敏感，特別是人們考量到高利率環境仍會持續下去。因此儘管具有野心，但勃肯的每股定價最終可能落在該區間的中低價位。

勃肯將在紐約股票交易所上市，股票代號為BIRK。在監管文件中也意外揭露了LVMH集團董事長的兒子Alexandre Arnault也名列在勃肯董事會中。

勃肯說，控制LVMH集團的阿爾諾(Arnault)家族已經表示，有意在這次IPO中購買3.25億美元的普通股。

勃肯販售知名的勃肯鞋，主要強調舒適性而不是時尚性。該公司在上個月表示，在截至六月底的九個月當中，公司營收增加21%，顯示在奢侈品需求嚴峻的環境中，消費者在高通膨中克制消費，而勃肯仍有不錯的業績表現。

勃肯的歷史可追朔至1774年，目前為第六代的家族企業，該公司與高檔品牌迪奧(Dior)、Manolo Blahnik、Rick Owens都有聯名的合作。

IPO之後，L Catterton將持有公司83%股份。勃肯打算利用IPO所得來償還債務。高盛、摩根大通、摩根士丹利是這次IPO的承銷商。