杭州亞運》羽球女雙李佳馨／鄧淳薰也開胡 搶進16強 13:372023/10/03 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李佳馨（左）、鄧淳薰晉級杭州亞運羽球女雙16強。（中華奧會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 李佳馨（左）、鄧淳薰晉級杭州亞運羽球女雙16強。（中華奧會提供） 杭州亞運羽球個人賽3日中華隊在女單戴資穎晉級後，女雙李佳馨／鄧淳薰也告捷，僅花24分鐘便以21比17、21比9解決澳門組合吳穎嗣／裴梓樺，搶進16強。 李佳馨今年和混雙搭擋葉宏蔚在BWF超級300系列美國公開賽勇奪冠軍，亞運之前另一項大型國際綜合運動賽成都世大運，李佳馨混雙、混合團體賽也入袋雙金，杭州亞運繼續為站上頒獎台和隊友奮戰中。 杭州亞運最新戰況一次看 杭州亞運官方獎牌榜 杭州亞運》只花19分鐘 戴資穎光速晉級16強 #羽球 #李佳馨 #杭州亞運 #女雙 #鄧淳薰 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》一哥周天成帶頭衝 2組人馬晉16強 15:032023/10/02 體育 杭州亞運》挺舉時右腿小傷勢 舉重郭婞淳銅牌 16:252023/10/02 體育 杭州亞運》射箭女子反曲弓邱意晴不敵韓國選手止步八強 13:142023/10/03 體育 杭州亞運》射箭複合弓張正韋不敵韓國選手止步八強 11:242023/10/03 體育 杭州亞運》慘輸大陸44分 中華女籃止步8強 17:592023/10/02 體育 杭州亞運》很早就知道要抗韓 林昱珉承認自己騙了大家 22:462023/10/02 體育 杭州亞運》輕艇逆轉奪金 賴冠傑喊超乎預期：下一目標巴黎奧運 12:152023/10/02 體育 杭州亞運》32強就碰種子 王子維、許玟琪飲恨 12:102023/10/03 體育 杭州亞運》北韓男足輸不起！敗給日本竟「堵裁判、搶水喝」 14:002023/10/02 體育 杭州亞運》5局上狂灌5分 中華隊10分領先香港 12:212023/10/03 體育 杭州亞運》男子卡巴迪擊敗日本 首度參賽就拿下2連勝 12:042023/10/03 體育 杭州亞運》賴柏瑋先發對香港 林立鎮守右外野 11:282023/10/03 體育 杭州亞運》中華男籃爆打哈薩克大勝21分 挺進8強對日本 13:492023/10/02 體育 杭州亞運》步驟戰術實現摘銅 楊俊瀚：保持一絲第2希望 20:542023/10/02 體育 杭州亞運》郭婞淳受傷摘銅哭了： 對成績期待沒達到 17:162023/10/02 體育 杭州亞運》自由車女子公路計時賽 黃亭茵僅名列第11 11:452023/10/03 體育 杭州亞運》滑輪溜冰再開獎！中華隊接力賽男女摘雙金 09:372023/10/02 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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