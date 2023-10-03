李佳馨（左）、鄧淳薰晉級杭州亞運羽球女雙16強。（中華奧會提供）

杭州亞運羽球個人賽3日中華隊在女單戴資穎晉級後，女雙李佳馨／鄧淳薰也告捷，僅花24分鐘便以21比17、21比9解決澳門組合吳穎嗣／裴梓樺，搶進16強。

李佳馨今年和混雙搭擋葉宏蔚在BWF超級300系列美國公開賽勇奪冠軍，亞運之前另一項大型國際綜合運動賽成都世大運，李佳馨混雙、混合團體賽也入袋雙金，杭州亞運繼續為站上頒獎台和隊友奮戰中。