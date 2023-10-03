一名網友看了日本街頭的直播表示，日本的市容乍看跟台灣差不多，一樣有琳瑯滿目的招牌、掛在房屋外面的冷氣室外機等等，但為何一堆人覺得日本的市容就是比較好看？引起網友熱烈討論，內行網友表示，光是路上少有違規停車就屌打台灣，整個街道看起來比台灣清爽超多。

一名網友今天在PTT上發文分享，很多人說日本市容比台灣好看很多，但是他剛剛看了日本的直播影片卻發現日本跟台灣有許多相似之處，舉例來說，路上一樣有琳瑯滿目的招牌，房屋外牆上也都有冷氣室外機，天際線上也都有電線，因此很好奇到底為何一堆人誇讚日本的市容比台灣好看？

貼文引起網友討論，內行網友指出，日本街道很乾淨，幾乎不會有違停，也很少看到人行道被占用。「雜物沒有堆在路上，道路沒有違停空間」、「贏在沒有滿坑滿谷的機車停在人行道上」、「少了滿街違停」、「人行道沒違停就清爽很多」。

不少人搖頭直呼，乍聽之下好像覺得台日差不多，但是比較細節就能發現大不同。首先台灣的招牌參差不齊，各種字體、顏色讓人看得眼花撩亂，但是日本的招牌很整齊，設計和顏色都有挑選過。另有網友則說，日本的道路平整，和台灣坑坑洞洞的路完全不一樣，看起來很整齊。