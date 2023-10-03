台中市19歲江姓男子，日前騎機車行經惠文路、大墩七街口，因騎車左右搖晃遭警方攔查，原本江男聽到要酒測還信誓旦旦說沒問題，但聽到警方宣讀相關罰則後，竟突然暈倒在地，戲劇性的是，15秒後就醒來，也讓員警大呼「太誇張」。

警方表示，大墩派出所員警日前執行巡邏勤務，發現騎機車的江姓男子半夜3點多還獨自騎機車，且該輛機車邊走邊搖搖晃晃，便趨前攔查，江男坦承與朋友在夜店喝了一點酒，覺得很不好意思，也願意接受酒測。

執勤員警接著對江男宣讀相關權利及酒駕罰則，江男聽了突然臉色鐵青，接著就突然倒地失去意識，員警見狀連忙通報救護人員，沒想到，15秒後江男又突然睜開眼，並自稱是貧血加上通宵熬夜，且聽到酒測超標會留下前科，心情一度緊張才會不支倒地。

慶幸的是，江男最後酒測值為0.13mg／l，沒有超過0.25mg／l，讓他大大鬆了一口氣。

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