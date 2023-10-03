香港一代小生鄭少秋與前妻盧慧茹所生的大女兒鄭安儀，近日驚傳在美輕生身亡，得年55歲；消息一出震驚外界，而鄭少秋過往的情史也被翻出，歷經三段婚姻的他，4個女兒同父不同命，他過去受訪時曾坦言，自己四個女兒中最虧欠的就是大女兒。

鄭少秋先前登上香港節目《志雲飯局》談及對他影響最深的女性和4個女兒，當主持人陳志雲問鄭少秋是否為一個多情的人時，他也坦言：「有人說，雙魚座是多情的。而且我們是做演員的，一定要情感豐富」更笑稱自己與「楚留香」相似，一生圍繞著女性。

然而，他也提及自己第一任妻子盧慧茹，透露當時兩人並沒有結婚只有同居，且很快就分開了「年輕時不懂得去處理感情事。感情的事，要來就來要走就走，沒什麼後悔的，大家的作風和要求不同，我就是事業為重，經常掛住工作，對方就要完全擁有」。

此外，他談到大女兒時忍不住感嘆：「最虧欠的女兒就是她，因為我給她的最少」，雖然他們並未生活在一起，但他仍時常關注大女兒的消息「我聽到消息說她和她媽咪都不是太好，性格會較為偏激都說不定，我不會怪她不見我、不理我，因為是我們讓她在這個環境底下成長，而得到較為偏激的性格」，說到這鄭少秋臉上也難掩內疚「希望她能了解原諒我們，我一樣是愛妳」。

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