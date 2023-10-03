2024金門馬拉松今日上午召開發布會，確定將於明年1月6日至7日盛大舉行。(于家麒攝)

副縣長李文良竭誠廣邀來自海內外選手來金門「17 Running」！(于家麒攝)

2024金門馬拉松一樣有多家公司企業熱情贊助，提供物資及豐富摸彩品、得獎選手獎品。(于家麒攝)

「金門馬」在今年初首度跑躍金門跨海大橋後更是聲名大噪、廣受好評。(于家麒攝)

2024金門馬拉松賽為保有戰地特色，將依往例協請金防部兩棲蛙人列隊競跑。(于家麒攝)

享譽國際的「金門馬」在今年初首度跑躍金門跨海大橋後更是聲名大噪、廣受好評；如今將邁入第17屆的2024金門馬拉松已完成規畫，今(3)日上午召開發布會確定將於明年1月6日至7日盛大舉行，再度邀請世界各地愛跑者「17 Running」，一起用雙腳感受跑躍金烈水道的快感。明(4)日下午6點將優先開放1000個名額給金門籍民眾網路報名，網址：https://www.sportsnet.org.tw/，手刀要快！

承辦2024金門馬拉松賽事的中華民國路跑協會金門分會表示，此次活動將於明年1月6日至7日舉辦，首日由競賽組10.3公里(路跑組)、 以及休閒組4公里(健跑組與健走組)兩組賽事揭開序幕，為給予本屆跑者更優質、友善的賽道，將採有效分流，兩組分別於金馬聯合服務中心(路跑組)及金城田徑場(休閒組)接續開跑。

次日賽事則由競賽組(42公里及21公里)火熱登場，同樣於金馬聯合服務中心前廣場鳴槍起跑，各組完賽跑者可分別領取玻璃瓶裝300mL限量的紀念酒(休閒組)或精裝限量瓷瓶紀念酒(競賽組)、活動特製大浴巾、完賽獎牌，並於田徑場內享用賽後風味餐與活動嘉年華會，並可參與本屆新增刺激的戶外高空滑降活動，為金門馬拉松之旅留下不同的戰地體驗。

根據主辦單位說明，在本屆賽事報名的部分，為嘉惠地區鄉親，將於10月4日下午6點優先開放1000個名額給金門籍民眾報名；10月11日下午6點開放全馬組、半馬組報名，預計開放5300名，包括42K-2000名(報名費1000元)、21K-3300名(報名費900元)；10月12日中午12點開放競賽組10K-3500名(報名費800元)，以及休閒組-7000名(報名費200元)，歡迎有意參加的跑者把握報名機會。

主辦單位補充，賽事啟動亦同步啟動「友善跑者專案」，除提供完善之套裝遊程建議及資訊，貼心照顧每位跑者的食、住、育、樂外，更主動協助解決過去空中運輸機位一票難求、選手交通訂票等問題。李文良表示，已請觀光處協助了解跑者交通需求及協調航空公司擴大機型或加開班機，讓跑者們能順利蒞金參與，另亦請跑者們持續關注金門馬拉松粉絲專頁的候補／加班機資訊。

副縣長李文良表示，金門在自然景觀或歷史文化上皆有相當豐富的色彩，2024金門馬拉松賽為保有自然景觀及戰地特色，將依往例協請金防部支援，維持兩棲蛙人列隊競跑、輕型戰術車做為賽道前導車、中型戰術車當殿後收容車以及軍備陳展等戰地特色；同時也再次將金門大橋及烈嶼鄉富含歷史氣息的車轍道、海灣南北外環道納入賽道，並邀請亞洲地區高知名度的大陸福州「高顏值跑團」，團中之女配速員成績皆於3.5小時內，相信她們的加入一定能成為2024年金門馬拉松最美的風景線，同時成功帶領跑者於理想中的速度及時間內完賽。

主辦單位指出，本屆活動由金門酒廠贊助提供限量300份「金門馬拉松初馬紀念酒」，將贈與初次參與金門馬之全馬跑者，鼓勵跑者勇於挑戰自我，在跨海大橋、遼闊海灣與蔚藍海域的伴跑之下，「17 Running」一起再創佳績，最後也鼓勵正在練跑及追求健康的跑友們，金門馬拉松獨特的「高粱酒＆跑者等重翹翹板摸彩活動」等抽獎活動加碼，也將開放休閒組一同參與摸彩活動，歡迎大家組團來金門挑戰「17 Running跨海大橋馬拉松」。

教育處長孫麗琪說，金門馬拉松路線自2008年第1屆起已通過WA／AIMS國際馬拉松暨路跑總會丈量認證，是台灣首創全程可跑7小時的管制時間，最適合初次挑戰馬拉松的賽道，因此本屆將有初馬組別供想將完賽原木獎座留作紀念的初馬跑者參加，並由金門酒廠另贈初馬紀念酒1份，以鼓勵選手勇於挑戰。

縣府表示，金門馬拉松已在國際享有極高知名度，讓更多企業也願意持續贊助。今年計有金酒公司、益節ＭoveFree、森田藥粧、立榮航空、維他露公司、All Sports、台灣美津濃、BRAVELOG運動趣、王大夫一條根有限公司、昇恆昌股份有限公司、天之桂貢糖、Leader Runner、台北合眾汽車、圓頭農牧食品有限公司等贊助單位，提供物資及豐富摸彩品、得獎選手獎品，也感謝All Sports公司協助賽道拍攝，提供選手在賽道的各式跑姿相片免費下載。縣府也已做好東道主之準備，竭誠廣邀來自海內外選手來金門「17 Running」！

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