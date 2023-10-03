吉東國小師生製作客語學習機器人，要喚起客語學習興趣。（吉東國小提供／任義宇高雄傳真）

美濃區吉東國小「吉東創意自造聯盟」，發現先前紮的稻草人，麻雀不但不怕還成了休息站，學生發揮創意製作二代風力稻草人，並加裝感測器減少麻雀啄食農作機會，也發揮「傳客」精神，打造客語學習機，要喚起客語學習興趣。

高市府教育局推自造教育，位於美濃客庄的吉東國小，長期推動食農教育，自造聯盟也展現農賀客家色彩與農村特色，發現學校種稻時常吸引麻雀啄食，先前所紮的稻草人，因為屬於靜態裝置，麻雀不但不怕，還成了麻雀休息站，因使著手改善。

吉東自造聯盟製作二代稻草人，能透過風力旋轉、晃動，來達成驅趕麻雀效果，但發現「沒有風就不動了」，學生因此結合Micro Bit程式板，加裝超音波感測器，只要感應到有東西靠近，就會發光、發聲，並讓手上下擺動，大幅減少農作物遭到麻雀啄食機會。

自造聯盟學生也發現客語流失情形，使用程式設計打造客語學習機，讓學生可以隨時學習、複習客語字詞，也打造腳踏鋼琴，能透過腳踏觸發程式發出設定的聲音，一邊腳踏音符一邊唱客家歌曲，並把程式寫入凱比機器人，可以和機器人一起唱唱跳跳學客語，藉此提升學生和民眾學習客語的興趣。