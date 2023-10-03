近期即將進入秋季，流感、腸病毒疫情升溫，桃園醫院小兒科主任醫師李倩瑜指出，疫情解封後出現免疫負債，有感腸病毒求診人次較過去3年增加許多，腸病毒除好發於幼童外，近期有名16歲高中生中獎，雙手、足部及口皆長滿水泡。

衛生局副局長余依靜統計，全國健保門急診就診人次有下滑的趨勢，而桃園市今年第39周9月24日至9月30日的健保門急診就診人次有899人次，與前1周第38周9月17日至9月23日有892人次，兩周相較之下呈現微幅增加7人次。

李倩瑜說明，受新冠疫情解封、口罩政策鬆綁影響，腸病毒到門診求治的患者已明顯較過去3年增加，孩子們在免疫負債時期對病毒沒有免疫能力的情況下，一旦感染腸病毒，恐有進展成重症的風險。腸病毒除了好發於幼童以外，最近也1名16歲的男高中生也中獎。

李倩瑜說，該名感染腸病毒男高中生的媽媽為護理師，她發現兒子出現發燒、喉嚨痛等症狀，進一步檢視兒子的雙手、足部及口皆長滿水泡，是典型的手足口症，由於水泡造成身體疼痛難耐，導致無法進食、下床行走，經兒科醫師確診為腸病毒，該個案經過約2周的休養後目前已經痊癒。

桃園醫院兒科門診護理師劉珮芬提醒，腸病毒的傳染性極強，主要經由糞至口傳染、飛沫傳染或接觸患者皮膚上的水泡及分泌物而傳染，因此呼籲家長及校方應提醒學童落實勤洗手及咳嗽禮節，養成良好的個人衛生習慣，但腸病毒對酒精、酸類等化學藥物有抵抗性，一定要用肥皂及清水徹底洗手，以含氯漂白水消毒環境，才是能夠預防腸病毒感染及消毒的正確方法。

劉珮芬呼籲，家中若有孩子感染腸病毒，請落實「生病不上課」，以避免與其他學童接觸造成交叉感染引起另波流行。腸病毒有4大重症警訊，第1種會出現嗜睡、意識不清、活力不佳或手腳無力的情形，第2種為肌躍型抽搐，會無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮，第3種是會持續嘔吐，第4種為呼吸急促或心跳加快，若出現以上症狀應立即就醫。