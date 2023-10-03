勞動部職安署隨即一周內對明揚公司母公司明安國際集團其餘6家工廠實施全面檢查。（職安署提供／林良齊台北傳真）

高爾夫球大廠明揚國際發生火災爆炸，造成勞工、消防員等多人傷亡，勞動部職安署隨即一周內對明揚公司母公司明安國際集團其餘6家工廠實施全面檢查，據統計本次勞檢該6家工廠，違反《職業安全衛生法》裁罰16項次，通知改善8項次、罰鍰約68萬元，勞動檢查機構將持續追蹤後續改善情形。

此外，職安署也發現，公司涉違反《勞動基準法》部分，有實施減班休息(無薪假)未通報當地主管機關等5項違法缺失，除已當場要求立即改正外，並依行政程序法通知事業單位陳述意見中，後續將依法處分。

職安署表示，檢查發現明安國際集團該6家工廠(其中1廠歇業)主要生產球具及自行車碳纖維零配件等，查無大量使用過氧化物情形，但對作業場所可燃性氣體及易燃液體未實施危險區域劃分，及勞工於高溫作業未有適當防護具等缺失，都將依法裁處，並後續實施複查督促業者改善，同時也要求該事業單位務必對勞工加班時數、加班費給付及休息休假等妥適安排，以保障勞動權益。