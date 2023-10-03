林保署新竹分署請泰雅族巡山員引領大家一賞觀霧之美，植物之妙。（林保署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

林保署新竹分署請泰雅族巡山員引領大家一賞觀霧之美，了解原民如何在山林裡生存。（林保署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

觀霧國家森林遊樂區內擁有檜山等2千公尺以上高山，與隔鄰的加里山等向來就是當地賽夏族及泰雅族人傳統狩獵場，林保署新竹分署特別舉辦「山林智慧─追尋泰雅的傳承」主題活動，結合生態導覽與泰雅文化手作體驗，一起在秋季走進觀霧森林，學習閱讀隱藏在山林間動、植物留下的信息。

觀霧國家森林遊樂區橫跨苗栗縣與新竹縣交界，其中雪管處觀霧管理站、觀霧遊客中心、觀霧所等單位是位在苗栗縣轄內，與南庄鄉鹿山、鹿湖、鹿場等部落比鄰而居，由鹿山部落沿著獵徑攀爬上鹿場大山，就可抵達觀霧國家森林遊樂區，鹿場大山亦名樂山，知名的空軍樂山基地就位在這個區域，旁鄰的檜山都屬於觀霧遊樂區範圍內，林相優美，向來是許多愛好山林民眾喜歡健行攀登的去處。

據泰雅族長老謝福安表示，過去泰雅族勇士都將鹿場大山視為族人傳統領域狩獵場，從鹿山部落攀爬至鹿場大山、檜山，半天路程可到，山林內物產豐富，更有許多可食用植物，是泰雅族與賽夏族人的生活寶庫。

林保署新竹分署特別推出「山林智慧─追尋泰雅的傳承」主題活動，將在10月21日在觀霧國家森林遊樂區登場，邀請現任雪霸國家公園保育巡查員的泰雅族人陳中華（Tumas watan），引領大家一起來認識動物行走的獸徑，並親自體驗製作傳統石板陷阱「Rangay」，活動也將介紹泰雅族狩獵的原則及智慧，及就原住民族狩獵文化權利和野生動物保育、山林永續與大家互動討論，瞭解傳統套索陷阱「mrusd」與改良是獵具的不同。

新竹分署說明，觀霧大鹿林道東線沿途有許多中海拔霧林帶的特色物種，民眾可透過體驗陷阱製作及了解狩獵時應注意的原則，進而體認尊敬山林智慧，才能讓自然永續長存。

「山林智慧-追尋泰雅的傳承」主題活動將於10月4日上午8點起開放網路報名，招收國小五年級以上民眾，活動名額有限，及早購票可享最低8折優惠，歡迎有興趣的民眾把握機會，報名參加。