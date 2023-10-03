前總統馬英九辦公室今表示，馬英九今天上午率馬英九基金會「大九學堂」30名學員訪問新加坡。將出席「亞洲前瞻峰會」擔任與談人，也將率同學子參訪新加坡重要建設，並與李光耀公共政策學院交流。

馬辦指出，今年是新加坡建國總理李光耀先生百年冥誕，馬前總統受新加坡聯合早報集團邀請，出席亞洲前瞻峰會（Asia Future Summit）並擔任與談人，緬懷李光耀先生對促成兩岸和平的重大貢獻。

馬辦表示，李光耀先生將新加坡打造成為世界第一流的國家，星國許多政策與建設都甚有亮點，值得我們觀摩與學習。馬前總統將率「大九學堂」學員參觀組屋、港口作業指揮中心、新加坡城市規劃館等，期能讓學子們更深刻了解「他山之石」的可貴。

馬辦強調，馬英九卸任後最重要的使命與任務是培育台灣年輕人，認識台灣歷史，認同中華民國，同時也能接軌世界。馬前總統今年已率「大九學堂」學員訪問中國大陸、英國、愛爾蘭，未來也將持續推動類似活動，帶著學子走訪世界各地，讓世界聽到台灣年輕人真實的聲音。