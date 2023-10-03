潛艦國造召集人黃曙光爆料有軍火商將潛艦國造資料給中共大使館，前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君把資料給外國人，高檢署分他字案調查。國民黨立院黨團指出，事實是馬文君早在去年1月11日，就已經具名檢舉「海昌專案」相關錄音檔，直接行文給法務部調查局，質疑檢調調查進度。

首席副書記長李德維表示，黃曙光上將所提出相關爭議，事實上馬文君早在去年1月11日，就已經具名檢舉「海昌專案」相關錄音檔，直接行文給法務部調查局。國民黨團請教國安局、調查局、國防部，如果有人賣國、賣台，把相關資料送到中共大使館，會無動於衷嗎？

國民黨團也呼籲黃曙光，不要放了火就跑，應該負責任把相關事證送交國安單位、檢調，查明清楚到底是誰在賣國？誰在賣台？過去有「當心匪諜就在你身邊」，黃曙光上將知情不報，難道不是另外一種讓人起疑竇作法嗎？

國民黨團要求民進黨政府，必須比照行政院長陳建仁說假訊息的偵辦速度，以最高規格處理黃曙光上將所說的「有人叛國」，必須調查個水落石出。

至於綠委拿藍委提案凍結潛艦預算是在阻礙潛艦國造，副書記長陳以信表示，立法委員在審查政府預算時，會透過凍結和減列方式，要求行政單位針對一定程度的公開資訊，適時對外公開，並且提出改進措施，該調整就要調整。

陳以信質疑，光是潛艦國造部分，民進黨立委王定宇在108年度就提出潛艦第二階段原型艦籌建，凍結預算高達37億元，這就是反潛艦、反國安、反國防？110年度王定宇又在潛艦國造第二階段原型艦籌建預算案中，要求凍結10億元。不僅僅是潛艦，王定宇還在F-16戰機性能提升預算案中，分別要求凍結33億元、18億元，王定宇委員為什麼要凍結F-16戰機性能提升預算？

對於洩密疑慮，陳以信進一步指出，在機密會議之後，率先公布機密會議內容，而且還放在臉書上的，不就是王定宇嗎？2019年王定宇委員擔任國防外交委員會召委時，在臉書PO出潛艦合約設計階段，構型要採取哪一個版本，陳以信質疑，難道這些資訊不屬於機密會議的內容嗎？

陳以信指出，國防外交委員會曾經到國外進行機密考察，考察地點從不對外說明，甚至連立法委員都不透露機密考察地點，因為機密考察的地點，本身就是機密，結果王定宇委員居然在臉書PO出前往法國東部某軍事基地考察，「自己的臉書變成洩密大根源，怎麼對得起國人？還有臉出來批評別人？民進黨就是雙重標準。」