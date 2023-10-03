北市水利處表示， 因應小犬颱風外圍環流可能帶來豐沛的降雨量，石門水庫已開始調節性放水，降雨期間請勿再進入河川區進行水域活動，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，水利處特別提醒民眾，今年起「只出不進」管制執行4小時後，市府即展開堤外滯留車輛拖吊作業，請民眾留意颱風動態及疏散門管制消息。

水利處表示，已停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知，或下載「行動防災APP」，即時收到相關疏散門啟閉資訊，如管制後4小時將對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

水利處也推薦民眾加入將水利處LINE官方帳號「戀戀水綠 台北水利」加為好友 ，訂閱「水情警報器」功能，可接收雨量警戒，第一時間展開自主防災，還可提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能，讓市民朋友快速獲得水情相關資訊。此外，也可下載本府「行動防災APP」或「台北市政府LINE官方帳號」，主動了解降雨資訊 。