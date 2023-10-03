親密關係是維持夫妻感情的方式之一，一名女子表示，懷孕前和先生很努力做人，自從她懷孕後，先生再也不碰她，若有需求都是她自己提出，小孩出生到現在已6歲，6年來只行房2次讓她超級崩潰問「真的要這樣下去嗎？」貼文曝光一票網友瘋猜她先生是同性戀者。

原PO昨（2）日於論壇《Dcard》指出，除新婚的3個月很努力做「人」外，從懷孕到現在小孩已6歲，和先生做愛次數只有2次，還是她先主動，她說剛懷孕跟先生求歡被拒，讓她再也不敢再提出要求。

她和先生相差10歲，目前已分居快3年，對方該給的生活費都沒有少，對孩子也很負責，但她已快要40歲，「6年只有2次性生活，真的要這樣下去嗎？」

多數網友猜測原PO的先生可能是同性戀者，紛紛勸她離婚「妳老公是不是性向不會是……？娶妳可能只是想要傳宗接代」、「應該是喜歡男的，只是交個作業」、「可能是同性戀者，和妳做愛只是對長輩交代一下而已」。