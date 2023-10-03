中颱小犬來勢洶洶，中央氣象署今天上午11點30分發布陸上颱風警報，警戒區域包括花蓮、台東、屏東及恆春半島。民眾關心的颱風假部分，氣象署公布各地風雨預測，目前全台雨量預測均未達停班課標準；至於風力預測，明天（4日）清晨澎湖、蘭嶼、綠島達放假標準。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米；不過是否停班課仍由各縣市府決定。

根據氣象署最新24小時累積雨量預測，宜蘭縣居冠，平地80至150毫米、山區150至250毫米；其次為新北，平地100至190毫米、山區100至190毫米；花蓮平地也有50至100毫米、山區80至150毫米。

至於風力預測，明天清晨蘭嶼、綠島平均風力約7至8級、陣風達10至11級；澎湖平均風力也有6至7級、陣風9至10級，3處達颱風假標準。