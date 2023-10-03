在地區緊張局勢加劇之際，菲律賓、英國、加拿大、日本和美國的軍隊2日在菲律賓水域，開始為期2周的聯合海軍演習，大秀肌肉。

據《美國之音》援引菲律賓海軍稱，今年的「齊心協力」（Sama Sama）演習在呂宋島南部舉行，演習內容包括反潛、防空、搜救等領域；參與軍演的人數超過1800名軍人。

另外，5艘艦艇參加了這場菲律賓主辦的演習，其中美國2艘，英國、加拿大和日本各1艘，演習將持續到13日。澳洲、法國、印尼和紐西蘭海軍也派出觀察員和專家參與。

菲律賓海軍司令阿達奇（Toribio Adaci）在開幕式上表示，「透過這次武力展示，以及我們的盟友和夥伴的積極參與，『齊心協力』行動超越了單純的軍事演習。 」他說，「演習象徵我們持久的伙伴關係，以及我們對亞太地區安全與穩定的共同承諾。」

美國第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）中將在談話中表示，「重要的是，所有國家都有權在西菲律賓海航行和行動，不受…脅迫，不受恐嚇。」西菲律賓海是指馬尼拉聲稱擁有主權的南海部分。

湯瑪斯補充說，「我相信，任何潛在的侵略者都不應該抱有任何幻想，除了這是一支多國組成的強大集團、一支強大的海軍艦隊…一支共同航行和行動的海軍。」